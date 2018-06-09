Минобороны России рассказало о местах сопротивления боевиков ИГ в Сирии

В Сирии очаги сопротивления боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) остались лишь в районах, подконтрольных США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Что касается нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике, рекомендуем главе Пентагона изучить карту с обстановкой в этой стране. Все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГ в Сирии находятся только в районах, контролируемых США», — приводит слова Конашенкова ТАСС.

Так генерал прокомментировал заявление главы минобороны США Джеймса Мэттиса о том, что Башар Асад при поддержке Ирана и России привел сирийский народ к катастрофе, а курдские формирования «Сил демократической Сирии» якобы единственная организация, которой смогла победить боевиков в Сирии.

Конашенков подчеркнул, что в провинциях Cирии, находящихся под контролем законных властей республики, активно восстанавливается мирная жизнь. В частности, идет процесс разминирования населенных пунктов, работают предприятия, рынки, школы и детские сады. В эти районы поступает гуманитарная помощь и продовольствие, отметил генерал.

В Хельсинки 8 июня прошла встреча глав генштабов России и США — генерала армии Валерия Герасимова и генерала Джозефа Данфорда.

Стороны обсуждали урегулирование кризиса в Сирии, включая вопросы предотвращения инцидентов и двусторонние отношения. Генералы отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в республике.