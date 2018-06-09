Беженцы из лагеря в зоне сил коалиции обратились к властям Сирии

Беженцы из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в зоне ответственности сил коалиции во главе с Соединенными Штатами, перешли в пригород Дамаска и обратились за помощью к властям Сирии.

Люди проделали многокилометровый путь через пустыню из-за того, что в лагере чуть не умерли от голода. Они рассказали, что там серьезные проблемы с водой и лекарствами, пишет RT.

Одна из беженок Матра Рамадан Ходор рассказал, что еду и медикаменты им привозили из Дамаска знакомые. Чтобы оплатить продукты первой необходимости семья отдала все, что имела. Сейчас обустроиться им помогают студенты одного из университетов Дамаска.

7 мая российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что более 64 тыс. мирных жителей вернулись в Восточную Гуту из лагерей беженцев. В конце мая в освобожденных от боевиков поселениях Восточной Гуты возобновились занятия в общеобразовательных школах.

Ранее сообщалось, что контроль шоссе Хомс–Хама впервые за шесть лет перешел под контроль сирийской армии. Боевики блокировали эту стратегическую автостраду с 2012 года, однако благодаря соглашению о перемирии с властями Сирии они покинули свои позиции, передав правительственным силам тяжелые и средние вооружения.