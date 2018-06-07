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Английский священник назвал представителей «Белых касок» боевиками

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Фото: syriacivildefense.org
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Англиканский священник Эндрю Эшдаун обвинил движение «Белые каски» в использовании ребенка для съемок пропагандистского видео в ходе выступления в лондонской Школе восточных и африканских исследований.

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Священник прокомментировал кадры с трехлетним сирийским мальчиком Омраном Дакнишем, распространенные в августе 2016 года. Тогда СМИ назвали ребенка жертвой операции правительственных войск по освобождению Алеппо от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

За последние четыре года Эшдаун 10 раз побывал в Сирии. Он встречался с Омраном и заявил, что ребенка использовали для пропаганды. Он рассказал, что ребенка отнесли в машину скорой помощи и заставили сидеть там 40 минут без помощи. Отец ребенка не мог вмешаться, потому что это были боевики из «Белых касок», цитирует RT.

Также священник отметил, что мужчине предлагали несколько тысяч долларов за высказывания против сирийского правительства, но он отказался, так как не поддерживает неправительственные силы.

В июне 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все еще ждет от CNN опровержения ложного сюжета о трехлетнем Омране Дакнише из Алеппо, который пострадал  якобы в ходе действий ВКС России. 

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