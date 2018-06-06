Шойгу объявил об освобождении большей части Сирии от боевиков

Большую часть Сирийской Арабской Республики освободили от боевиков. Об этом 6 июня заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

«Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории этой страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — приводит слова Шойгу «Интерфакс».

Министр обороны России предложил коллегам из СНГ принять участие в восстановлении Сирии. По его словам, обеспечить безопасность можно лишь совместными усилиями.

В частности, речь идет о разминировании территории, совместном патрулировании, контроле зон деэскалации, оказании гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры.

Несмотря на улучшение обстановки в Cирии, боевики продолжают устраивать взрывы в местных городах. 4 июня сообщалось, что рядом с французско-американской военной базой на севере сирийской провинции Ракка прогремел взрыв. База находится вблизи населенного пункта Айн-Иса, в ней размещено 200 американских и 75 французских солдат.