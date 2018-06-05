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США обсуждают с российскими военными ситуацию в Манбидже

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Фото: REUTERS/Rodi Said
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США обсуждают с российскими военными обстановку в сирийском Манбидже, откуда планируется вывести курдские отряды из-за столкновений с вооруженными силами Турции, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.

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«Мы всё время ведем консультации с русскими по линии предотвращения конфликтов, это хорошо известная история. Некоторые границы и линии предотвращения конфликта расположены к югу от Манбиджа», — цитирует его «РИА Новости».

По словам представителя Госдепа, Турция также ведет консультации с Москвой и США в курсе этих контактов.

Ранее 5 июня сообщалось, что США и Турция одобрили совместно разработанную «дорожную карту» по стабилизации в Манбидже.

20 января Турция начала в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь». 18 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии города турецкими военными. Позже он пообещал продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе.

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