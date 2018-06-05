США и Турция одобрили дорожную карту по сирийскому Манбиджу‍

США и Турция одобрили совместно разработанную дорожную карту по стабилизации в сирийском городе Манбидж. Об этом сообщает турецкое министерство иностранных дел.

Согласно заявлению МИДа, глава турецкого ведомства Мевлют Чувашоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вопросы двусторонних отношений и подтвердили свое намерение продолжать совместную борьбу с терроризмом.

Кроме того, они коснулись темы обеспечения безопасности и стабильности в Манбидже, утвердили дорожную карту и уточнили, что выполнение этих пунктов важно для стран и отражает их согласие внимательно следить за развитием ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

20 января Турция начала в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь». 18 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии города турецкими военными. Позже он пообещал продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе.

В конце марта Эрдоган заявил о готовности к проведению новых антитеррористических операций в приграничных районах Сирии.