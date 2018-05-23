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США продолжат мешать Турции закупить у России С-400

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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США работают над тем, чтобы Турция не приобрела зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» у России.

«Я полагаю, что они пока этого не сделали, и надеемся, они никогда их не приобретут», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает «РИА Новости».

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По его словам, пока не принято решение по поставкам Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Как ранее сообщал представитель секретариата оборонной промышленности Турции, первый F-35 передадут Турции 21 июня.

По мнению Помпео, Турция должна оставаться в НАТО и ее действия должны изменяться, чтобы соответствовать политике альянса. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки истребителей.

С-400 — ракетная система большой и средней дальности. Комплекс способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Представители турецкого и российского оборонного комплекса в декабре 2017 года подписали кредитное соглашение по поставкам этих зенитных ракетных комплексов. Анкара покупает две батареи. Обслуживать их будет турецкий персонал.

Руководитель секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что российские С-400 будут поставлены в республику 29 июля 2019 года.

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