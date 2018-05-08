Турция подтвердила намерение купить С-400 у России под угрозой санкций США

Турция в очередной раз подтвердила, что в оговоренные сроки приобретет у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Исполнению этого решения не помешают ни возможные санкции США, ни что бы то ни было еще. Об этом во вторник, 8 мая, заявил глава секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир.

По словам главы секретариата, определены рамки соглашения, турецкая сторона представила все требования и никаких проблем с их выполнением нет. «Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями», — цитирует Демира агентство Anadolu.

Комментируя крайнее недовольство Вашингтона российско-турецкой сделкой, Демир отметил, что Россия и Турция приняли четкое решение и не будут его менять. Он призвал к пониманию партнеров по НАТО. Турецкая сторона ожидает, что при оценке ситуации союзники будут опираться на здравый смысл. Он также подчеркнул, что «это не детские игры, чтобы сегодня говорить одно, а завтра другое». «Иной вариант развития событий будет противоречить принципам государства и позиции SSM», — заключил он.

В декабре 2017 года представители турецкого и российского оборонного комплекса подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400. Анкара покупает две батареи комплекса, обслуживать которые будет турецкий персонал, пишет сайт kp.ru.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» США могут ввести против Турции санкции. Ограничения могут быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Выступая в конгрессе, он заявил, что эта покупка может негативно отразиться на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Турция примет ответные меры в отношении США.