Эрдоган объявил о взятии Африна турецкими военными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль Африн. Сирийский город был полностью взят в 8:30 по местному времени (9:30 мск), передает агентство Anadolu.

«Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины-ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают. Там сейчас развеваются флаги Турции и сирийской оппозиции», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Ранее Эрдоган предсказывал, что его армия полностью возьмет под контроль сирийский город Африн к вечеру 14 марта.

С 20 января Турция проводит на севере Сирийской Арабской Республики операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны (YPG), которые в Анкаре признали террористическими.