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Эрдоган пообещал захватить сирийский Африн до 15 марта

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Фото: Global Look Press/Boracan
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия полностью возьмет под контроль сирийский город Африн к вечеру среды.

При этом, выступая перед главами местных администраций в Анкаре, глава государства отметил, что участники военной операции уделяют особое внимание вопросам безопасности мирных жителей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, с 20 января Турция проводит на севере Сирийской Арабской Республики операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны (YPG). Их Анкара считает террористической организацией, которая угрожает суверенитету САР и исключает ее из режима прекращения огня.

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