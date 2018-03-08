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В турецком МИДе рассказали о сроках завершения операции в Африне

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Фото: TASS/DPA/Carsten Koall
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, 8 марта, заявил, что военная операция «Оливковая ветвь», проводимая в сирийском Африне, завершится до мая, передает «РИА Новости».

«До мая операция в Африне закончится», — цитирует агентство министра.

На этой неделе Турция сообщила о «нейтрализации» почти 2,8 тыс. бойцов ИГ и курдских ополченцев.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 года. Поводом для ее начала стало решение США создать на сирийско-турецкой границе так называемые отряды безопасности, состоящие из курдов. Курды неоднократно обвиняли Турцию в использовании напалма и хлора в Африне.

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