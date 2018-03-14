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Чавушоглу заявил об отсутствии у Турции планов по захвату территории Сирии

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Турция не имеет планов по захвату территории Сирии. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Турецкий дипломат заявил, что цель афринской операции «Оливковая ветвь» не в том, чтобы захватить сирийские территории, а в ликвидации террористов в регионе. По его словам, некоторые террористические организации, составляющие угрозу безопасности Турции, всё еще активны.

Также Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии, независимо от того, идет ли речь о восточной или о западной части страны. Дипломат заявил, что республика подчеркивает это во всех совместных заявлениях с Россией и Ираном.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят ситуацию в Восточной Гуте и борьбу с террористами в зонах деэскалации в Сирии.

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