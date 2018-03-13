Прямой эфир

Турция видит отношения с Россией и Западом как две стороны одного целого

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения Турции и России не являются альтернативой контактам Анкары с Западом. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник в Москве на встрече со студентами МГИМО.

«Наши отношения с Западом, или же наши отношения с НАТО, или же наше, может быть, в будущем членство в Евросоюзе ни в коем случае не является нашей альтернативой отношениям с РФ», — цитирует главу турецкого внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

По словам министра, отношения с Россией также не являются для Турции альтернативой в отношениях с ЕС. «Мы видим это как две стороны одного целого. Мы не строим отношения, исходя из сиюминутной ситуации», — подчеркнул Чавушоглу, добавив, что турецкой стороне нужны долгосрочные стабильные стратегические партнерства.

«И мы с Россией развиваем такое стратегическое партнерство», — заключил турецкий министр.

Также Чавушоглу заявил о необходимости выстраивать партнерские отношения с Россией и совместно остановить нарушения перемирия в Восточной Гуте и Идлибе, передает телеканал «Звезда».

По его словам, США свое слово не держат, продолжая поставлять оружие экстремистам в Сирии. Отношения Анкары и Вашингтона близки к точке разрыва, констатировал глава ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США и Турция проконтролируют вывод курдских сил из сирийского Манбиджа
Глава МИД Турции заявил, что отношения с США находятся в точке разрыва

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017