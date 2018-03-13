Турция видит отношения с Россией и Западом как две стороны одного целого

Отношения Турции и России не являются альтернативой контактам Анкары с Западом. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник в Москве на встрече со студентами МГИМО.

«Наши отношения с Западом, или же наши отношения с НАТО, или же наше, может быть, в будущем членство в Евросоюзе ни в коем случае не является нашей альтернативой отношениям с РФ», — цитирует главу турецкого внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

По словам министра, отношения с Россией также не являются для Турции альтернативой в отношениях с ЕС. «Мы видим это как две стороны одного целого. Мы не строим отношения, исходя из сиюминутной ситуации», — подчеркнул Чавушоглу, добавив, что турецкой стороне нужны долгосрочные стабильные стратегические партнерства.

«И мы с Россией развиваем такое стратегическое партнерство», — заключил турецкий министр.

Также Чавушоглу заявил о необходимости выстраивать партнерские отношения с Россией и совместно остановить нарушения перемирия в Восточной Гуте и Идлибе, передает телеканал «Звезда».

По его словам, США свое слово не держат, продолжая поставлять оружие экстремистам в Сирии. Отношения Анкары и Вашингтона близки к точке разрыва, констатировал глава ведомства.