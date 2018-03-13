Глава МИД Турции заявил, что отношения с США находятся в точке разрыва

Отношения между Турцией и США находятся в точке разрыва. Такое заявление сделал глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, турецкий народ негативно относится к Соединенным Штатам, так как Вашингтон не держит своих обещаний и постоянно врет. Отношения находятся в точке разрыва, чтобы избежать этого, в феврале были созданы рабочие группы по урегулированию.

Также глава турецкого МИДа отметил, что Турция поставила условие Вашингтону: выполнять свои обещания, если этого не будет сделано, то Стамбул «не будет больше терпеть». Сообщается, что это касается и вопроса поставок США оружия курдским формированиям в Сирии.