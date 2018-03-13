Прямой эфир

Глава МИД Турции заявил, что отношения с США находятся в точке разрыва

0
Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения между Турцией и США находятся в точке разрыва. Такое заявление сделал глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, турецкий народ негативно относится к Соединенным Штатам, так как Вашингтон не держит своих обещаний и постоянно врет. Отношения находятся в точке разрыва, чтобы избежать этого, в феврале были созданы рабочие группы по урегулированию.

Также глава турецкого МИДа отметил, что Турция поставила условие Вашингтону: выполнять свои обещания, если этого не будет сделано, то Стамбул «не будет больше терпеть». Сообщается, что это касается и вопроса поставок США оружия курдским формированиям в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США угрожают Турции срывом оборонного сотрудничества при покупке С-400
Посольство США в Анкаре приостановит работу из-за угрозы безопасности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017