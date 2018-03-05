Посольство США в Анкаре приостановит работу из-за угрозы безопасности

Посольство США в Анкаре приостановит работу в понедельник, 5 марта, в связи с угрозой безопасности. Соответствующее заявление распространила пресс-служба американской дипмиссии.

Отмечается, что во время приостановки работы дипмиссия будет «оказывать помощь лишь в экстренных ситуациях», уточняет ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти США приостановили выдачу в Турции неиммиграционных виз на фоне обострения политической ситуации между странами.