США в Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз

Власти США приостановили выдачу в Турции неиммиграционных виз. ТАСС сообщает, что решение принято на фоне «последних событий».

Посольство США в Турецкой Республике распространило сообщение, что «посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей».

В Турции на этой неделе арестовали сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Его обвиняют в «нарушении конституции». Власти полагают, что Топуз связывался с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами.

Портал iz.ru сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил западные страны в поддержке террористических группировок ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в России).