Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов ИГ и «Аль-Каиды»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны поддерживают террористические группировки ИГ и «Аль-Каида» (запрещены в РФ), сообщает турецкий телеканал NTV.

«ИГ, «Аль-Каида», РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) — все они укрываются на Западе. FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) тоже на Западе. Они получают очень серьезную финансовую поддержку», — сказал он в ходе выступления перед активистами правящей Партии справедливости и развития.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Турции из соображений безопасности координируют свои действия с Россией в сирийском Идлибе.