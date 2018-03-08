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США угрожают Турции срывом оборонного сотрудничества при покупке С-400

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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США выражают надежду, что Турция откажется от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», угрожая срывом оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

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«Мы обсуждаем с Турцией их меры ПВО и системы, которые они могут использовать. Не думаю, что это уже завершенная сделка. <...> Думаю, что у нас есть время, и я хочу продолжать работу в этом аспекте, чтобы убедить их, что эта система несовместима со стандартами НАТО», — цитирует Скапарротти агентство «РИА Новости».

Сенатор-демократ Джек Рид заявил, что покупка Турцией С-400 «потенциально ставит под угрозу весь спектр оборонного сотрудничества между США и Турцией».

В конце февраля турецкие СМИ писали, что Вашингтон угрожает Анкаре санкциями, призывая отказаться от покупки российских ЗРК. При этом американские власти якобы хотят помочь Турции «найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить потребности в противовоздушной обороне». Анкара выступает против языка угроз в связи с закупками С-400.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам С-400 в конце декабря 2017 года. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, а также баллистических ракет. Она может применяться и против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 км. Такой комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 км. 

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