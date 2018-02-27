Прямой эфир

США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400 у России

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США угрожают Турции санкциями, призывая отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Как сообщает турецкое издание Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне, в Белом доме обеспокоены из-за сделки Москвы и Анкары, полагая, что покупка ЗРК «может негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО». 

При этом американский чиновник отметил, что США хотят помочь Турции «найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить потребности в противовоздушной обороне», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Анкара выступает против языка угроз в связи с закупками С-400.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в конце декабря 2017 года. Поставки планируется начать в марте 2020 года. 

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, а также баллистических ракет. Она может применяться и против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 км. Такой комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдепе прокомментировали покупки Турцией С-400 у РФ на фоне санкций
«Ростех» при желании США готов продать и им ЗРС С-400

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017