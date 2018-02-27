США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400 у России

США угрожают Турции санкциями, призывая отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Как сообщает турецкое издание Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне, в Белом доме обеспокоены из-за сделки Москвы и Анкары, полагая, что покупка ЗРК «может негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО».

При этом американский чиновник отметил, что США хотят помочь Турции «найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить потребности в противовоздушной обороне», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Анкара выступает против языка угроз в связи с закупками С-400.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в конце декабря 2017 года. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, а также баллистических ракет. Она может применяться и против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 км. Такой комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 км.