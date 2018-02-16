В Госдепе прокомментировали покупки Турцией С-400 у РФ на фоне санкций

Госдеп не готов сказать, нарушает ли покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 закон о санкциях в отношении РФ. Об этом в четверг заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

«Я не думаю, что [соглашение о покупке ЗРК] уже подписано. Я не знаю точно, каков его статус и нарушает ли оно CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»)», — отметила Науэрт в разговоре с журналистами.

По словам главы пресс-службы Госдепа, Турция, согласно договоренностям, должна приобретать «вооружения, которые оперативно совместимы» с системами НАТО, а российский ЗРК не является таковым.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Турция стала вторым иностранным покупателем системы. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в июле 2017 года о подписании «определенных документов» в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400. Факт заключения контракта подтвердила и российская сторона.