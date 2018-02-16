Прямой эфир

В Госдепе прокомментировали покупки Турцией С-400 у РФ на фоне санкций

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдеп не готов сказать, нарушает ли покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 закон о санкциях в отношении РФ. Об этом в четверг заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

«Я не думаю, что [соглашение о покупке ЗРК] уже подписано. Я не знаю точно, каков его статус и нарушает ли оно CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»)», — отметила Науэрт в разговоре с журналистами.

По словам главы пресс-службы Госдепа, Турция, согласно договоренностям, должна приобретать «вооружения, которые оперативно совместимы» с системами НАТО, а российский ЗРК не является таковым.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Турция стала вторым иностранным покупателем системы. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в июле 2017 года о подписании «определенных документов» в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400. Факт заключения контракта подтвердила и российская сторона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ковитиди напомнила депутату рады о защите Крыма ракетами С-400
«Ростех» при желании США готов продать и им ЗРС С-400

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017