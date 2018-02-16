МИД: Турция выступает против языка угроз из-за закупок ЗРК С-400

Турция выступает против языка угроз в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил в министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Мы не используем и не приемлем язык угроз. Да, конгресс США принял закон (о новых антироссийских санкциях), но нам нужно обеспечивать свою национальную безопасность. Мы хотели бы приобрести средства ее обеспечения у союзников, но там вечно какие-то проблемы. Мы говорили не только с Россией, но и с другими странами», — приводит слова турецкого дипломата РИА «Новости».

По словам Чавошоглу, Турция интересуется не только покупкой ЗРК, но передачей технологий.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в конце декабря 2017 года. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, а также баллистических ракет. Она может применяться и против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 км. Такой комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 км.