США и Турция проконтролируют вывод курдских сил из сирийского Манбиджа

Анкара и Вашингтон проконтролируют вывод курдских формирований из сирийского Манбиджа, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что вооруженные отряды курдской «Народной милиции» (YPG) «ни при каких условиях» не останутся в этом городе.

«Там останутся военные США и Турции, которые проконтролируют отход YPG и будут обеспечивать там безопасность», — приводит слова Чавушоглу «Федеральное агентство новостей».

Подобную схему вывода курдских формирований, как рассказал турецкий министр, в будущем намерены применить и в других районах Сирийской Арабской Республики.

Чавушоглу также сообщил, что планирует обсудить эту тему, а также «дорожную карту» по урегулированию ситуации в САР с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Встреча министров запланирована на 19 марта.

Анкара считает YPG террористической организацией, которая угрожает суверенитету Сирии и исключает ее из режима прекращения огня.

Как сообщал портал iz.ru, с 20 января Турция проводит на севере САР операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований.