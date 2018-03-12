Прямой эфир

США предупредили ООН о готовности действовать в Сирии самостоятельно

0
Фото: TASS/Zuma/Michael Brochstein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что если Совбез ООН не примет действенных мер по текущей ситуации в Сирии, Соединенные Штаты начнут действовать самостоятельно.

Она напомнила, что в прошлом году вслед за подобным предупреждением последовал ракетный удар по авиабазе Шайрат, передает Reuters.

«Когда международное сообщество отказывается от действий, наступает время отдельных стран принять собственные меры», — заявила Хейли на заседании Совбеза.

Ранее сообщалось, что США намерены внести на рассмотрение в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции о перемирии в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в результате обстрелов Дамаска из Восточной Гуты
Небензя пояснил позицию РФ по вопросу перемирия в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017