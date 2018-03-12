США предупредили ООН о готовности действовать в Сирии самостоятельно

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что если Совбез ООН не примет действенных мер по текущей ситуации в Сирии, Соединенные Штаты начнут действовать самостоятельно.

Она напомнила, что в прошлом году вслед за подобным предупреждением последовал ракетный удар по авиабазе Шайрат, передает Reuters.

«Когда международное сообщество отказывается от действий, наступает время отдельных стран принять собственные меры», — заявила Хейли на заседании Совбеза.

Ранее сообщалось, что США намерены внести на рассмотрение в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции о перемирии в Сирии.