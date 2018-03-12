Три человека погибли в результате обстрелов Дамаска из Восточной Гуты

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что боевики из Восточной Гуты продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска.

«Погибли три и ранены 22 мирных жителя», — отметил он. При этом он добавил, что через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей.

Кроме того, в населенном пункте Кафер-Батна состоялся митинг с участием более 3 тыс. жителей, которые требовали от боевиков открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн.

По словам Евтушенко, «при попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора по ним со стороны боевиков был открыт огонь». «В результате погибли пять человек. Пункт прохода остается заблокированным», — сказал генерал.

Ранее сообщалось, что США намерены внести на рассмотрение в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции о перемирии в Сирии.



