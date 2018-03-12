Саммит России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Стамбуле 4 апреля

Трехсторонний саммит между Россией, Турцией и Ираном по вопросу сирийского урегулирования пройдет в Стамбуле 4 апреля. Об этом в эфире телеканала «Хабер тюрк» сообщает вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По его словам, 3 апреля на высшем уровне пройдет двустороннее российско-турецкое заседание Совета сотрудничества, в котором примет участие президент России. На следующий день в Стамбуле состоится саммит Россия–Турция–Иран по сирийскому урегулированию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил об ускорении контракта на поставку ЗРС С-400 по просьбе Турции.