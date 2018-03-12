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США предлагают создать новый проект резолюции о перемирии в Сирии

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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США намерены внести на рассмотрение в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции о перемирии в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хэйли.

По ее словам, ситуация с мирными жителями в Восточной Гуте ужасна, а перемирие потерпело неудачу. США намерены действовать и предлагают создать новый проект резолюции, которая исключит возможность ее несоблюдения.

Также Хэйли заявила, что американский проект резолюции не даст войскам России и Сирии возможности наносить удары по террористическим группам. Постпред отметила, что сирийские и российские войска не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 и в последние две недели были заняты тем, что «наклеивали ярлыки террористических групп» на все оппозиционные формирования в Восточной Гуте.

Кроме того, Никки Хэйли утверждает, что в первые четыре дня перемирия самолеты ВКС России нанесли удары по меньшей мере по 20 целям в районе Восточной Гуты и Дамаска.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Франция предложила создать механизм контроля над режимом прекращения огня в пригороде сирийского Дамаска Восточной Гуте.

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