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Боевики могут отпустить мирных жителей в обмен на выход из Восточной Гуты

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте рассматривают возможность вывести из региона несколько десятков мирных жителей в обмен на разрешение выйти самим вместе с семьями. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин.

«Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности», — приводит его слова «РИА Новости».

Владимир Золотухин сообщил, что Центр по примирению призывает главарей незаконных формирований дать возможность мирным жителям покинуть район и выйти из него самим. «Безопасность гарантируем», — подчеркнул генерал.

10 марта портал iz.ru писал, что за сутки около 250 сирийских беженцев вернулись в провинции Хомс, Дамаск и Дэйр-эз-Зор.

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