Сирийская армия освободила 60 заложников в Восточной Гуте

Около 60 мирных жителей, которыми боевики прикрывались как живыми щитами, удалось освободить сирийской армии в ходе операции в районе Мисраба в Восточной Гуте. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал.

Военные помогли заложникам выбраться из подвального помещения, среди освобожденных - женщины и дети.

Для проведения операции солдаты перекрыли участок дороги, ведущей в город Дума, где находится основной форпост группировки «Джейш аль-Ислам». Сейчас в перерывах между гуманитарными паузами ведутся боевые действия у поселков Хош-эль-Ашаари, Рихан и Эфтерис.

При успешном их завершении, Восточная Гута будет разделена на северную и южную зоны, что обеспечит безопасный выход населения через гуманитарный коридор у пункта пропуска Млеха–Джисрейн, открытого 8 марта.

Также правительственной армии удалось предотвратить теракт у одного из своих блокпостов в пригороде Мухаммадия. Боевики заминировали внедорожник, который своевременно заметили и уничтожили военные.

12-я гуманитарная пауза объявлена в Восточной Гуте 10 марта. В районах у гумкоридора собралось много местных жителей, желающих покинуть регион, однако боевики расстреливают местных жителей при попытке выйти из пригорода Дамаска. За 9 марта террористы не дали никому покинуть территорию, обстреливая гумкоридор. За 7 и 8 марта под обстрелами террористов погибли более 100 человек, в том числе сирийский военный корреспондент.