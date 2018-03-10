Боевики расстреляли пытавшихся покинуть Восточную Гуту жителей

Четверо мирных жителей были расстреляны боевиками при попытке покинуть Восточную Гуту через пункт пропуска. Об этом сообщает ТАСС.

Среди погибших — женщина и трое детей. Они пытались выйти из анклава через дополнительный пункт пропуска Млеха–Джисрейн, открытый 8 марта.

10 марта в Восточной Гуте объявили 12-ю гуманитарную паузу, у пропускных пунктов дежурят бригады скорой помощи и транспорт для перевозки людей в безопасные районы.

За 9 марта террористы не дали никому из мирных жителей покинуть пригород Дамаска, гуманитарный коридор постоянно подвергался обстрелам боевиков. При этом в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщали, что у гумкоридора собралось много местных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации.

За 7 и 8 марта под обстрелами террористов погибли более 100 человек, в том числе сирийский военный корреспондент.