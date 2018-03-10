Прямой эфир

Боевики расстреляли пытавшихся покинуть Восточную Гуту жителей

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо мирных жителей были расстреляны боевиками при попытке покинуть Восточную Гуту через пункт пропуска. Об этом сообщает ТАСС.

Кровавое перемирие
Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня

Среди погибших — женщина и трое детей. Они пытались выйти из анклава через дополнительный пункт пропуска Млеха–Джисрейн, открытый 8 марта.

10 марта в Восточной Гуте объявили 12-ю гуманитарную паузу, у пропускных пунктов дежурят бригады скорой помощи и транспорт для перевозки людей в безопасные районы.

За 9 марта террористы не дали никому из мирных жителей покинуть пригород Дамаска, гуманитарный коридор постоянно подвергался обстрелам боевиков. При этом в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщали, что у гумкоридора собралось много местных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации.

За 7 и 8 марта под обстрелами террористов погибли более 100 человек, в том числе сирийский военный корреспондент

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия
Конвой доставил в Восточную Гуту 70 т продовольствия и медикаментов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017