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Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Восточную Гуту покинули 13 безоружных боевиков, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Об этом сообщил в пятницу, 9 марта, начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.

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По его словам, боевики вышли без провокаций. В настоящее время планируется их отправка в Идлиб.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 по местному времени. В первые дни она была сорвана боевиками, которые неоднократно обстреливали коридор и использовали мирных жителей как живые щиты, силой удерживая их.

Евтушенко в пятницу, 9 марта, сообщил о том, что за сутки ни одному из мирных жителей не удалось покинуть пределы Восточной Гуты из-за непрекращающегося обстрела со стороны боевиков.

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