МИД Сирии сообщил о планах боевиков инсценировать химатаку

Боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы Сирии. Об этом сообщил замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Микдад.

«Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан-эш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битсава. Террористы «Тахрир аш-Шам» намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот «спектакль», как ожидается, может произойти 11 марта», — цитирует его ТАСС.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Сирия никогда не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследованиях на территории страны и не препятствовала проезду специалистов в любую часть Сирии, «но они не стали этого делать».

Эль Микдад отметил, что комиссия ОЗХО не верит результатам расследований по химоружию и при этом отказывается приезжать в Сирию для верификации данных.

7 марта организация «Белые каски» в очередной раз обвинила сирийское правительство в использовании химоружия, якобы примененное в Восточной Гуте. В качестве «доказательств» был опубликован один кадр.

В ответ на якобы примененное химоружие США рассматривают возможность проведения новых военных акций против Сирии. Посольство РФ в Вашингтоне считает утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ беспочвенными.