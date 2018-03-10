Прямой эфир

МИД Сирии сообщил о планах боевиков инсценировать химатаку

0
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы Сирии. Об этом сообщил замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Микдад.

Кровавое перемирие
Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня

«Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан-эш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битсава. Террористы «Тахрир аш-Шам» намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот «спектакль», как ожидается, может произойти 11 марта», — цитирует его ТАСС.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Сирия никогда не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследованиях на территории страны и не препятствовала проезду специалистов в любую часть Сирии, «но они не стали этого делать».

Эль Микдад отметил, что комиссия ОЗХО не верит результатам расследований по химоружию и при этом отказывается приезжать в Сирию для верификации данных. 

7 марта организация «Белые каски» в очередной раз обвинила сирийское правительство в использовании химоружия, якобы примененное в Восточной Гуте. В качестве «доказательств» был опубликован один кадр.

В ответ на якобы примененное химоружие США рассматривают возможность проведения новых военных акций против Сирии. Посольство РФ в Вашингтоне считает утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ беспочвенными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики расстреляли пытавшихся покинуть Восточную Гуту жителей
Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017