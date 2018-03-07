«Белые каски» распространили фейк о химатаке в Сирии

Скандально известная организация «Белые каски» в очередной раз обвинила режим Асада в применении химоружия, которое якобы произошло накануне в Восточной Гуте. По их данным, пострадали 30 человек, в том числе женщины и дети. В качестве «доказательства» был опубликован один кадр.

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