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В Сирии почти 250 беженцев за сутки вернулись домой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Anas Alkarbotle
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Почти 250 беженцев за минувшие сутки вернулись в сирийские провинции Хомс, Дамаск и Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.

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«Продолжается работа по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулись 248 человек, в том числе в провинцию Хомс — 16, Дамаск — семь, Дейр-эз-Зор — 225 человек», — цитирует Евтушенко ТАСС.

Некоторым потребовалась медицинская помощь, она была оказана 50 сирийцам, в том числе 15 детям.

Евтушенко отметил, что боевики группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск продолжают обстреливать жилые кварталы. За сутки было выпущено 12 мин, от действий террористов погиб один мирный житель, еще девять ранены.

Ранее 10 марта войскам сирийской армии удалось освободить 60 заложников из Восточной Гуты, операция против террористов продолжается. Если она пройдет успешно, регион будет разделен на северную и южную зоны, что обеспечит безопасный выход населения через гуманитарный коридор у пункта пропуска Млеха–Джисрейн.

12-я гуманитарная пауза объявлена в Восточной Гуте 10 марта. В районах у гумкоридора собралось много местных жителей, желающих покинуть регион, однако боевики расстреливают местных жителей при попытке выйти из пригорода Дамаска.

За 9 марта 13 безоружных боевиков покинули Восточную Гуту, и под гарантии безопасности российской стороны были перевезены в зону деэскалации «Идлиб» провинции Хама. При этом мирным жителям террористы не дали покинуть территорию, обстреливая гумкоридор. 

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