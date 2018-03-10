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Стало известно о ходе переговоров с боевиками о выходе из Восточной Гуты

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет переговоры о выходе лидеров вооруженных формирований из Восточной Гуты. Об этом сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.

«Продолжаются напряженные переговоры между представителями Центра по примирению враждующих сторон и лидерами незаконных вооруженных формирований сирийской оппозиции с целью достичь соглашения по выводу из зоны деэскалации Восточная Гута второй очереди боевиков», –– цитирует его ТАСС.

Накануне из района по гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин вышли 13 боевиков.

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При этом генерал-майор отметил, что обстрелы жилых кварталов Дамаска продолжаются.

«За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было выпущено 12 мин калибра 120 мм. Имеются многочисленные разрушения, погиб один человек и ранены девять мирных жителей», –– добавил Золотухин.

С 9 до 14 часов (с 10 до 15 мск) субботы прошла двенадцатая по счету гуманитарная пауза, объявленная с целью выхода мирного населения и членов вооруженных формирований с семьями из Восточной Гуты для деэскалации ситуации.

В Центр по примирению продолжают поступать сообщения о бедственном положении мирных жителей.

«В районе Кафр-Батна произошли вооруженные столкновения между местными жителями - сторонниками режима боевиков и лояльными законному правительству САР», –– сказал Золотухин.

В пятницу сообщалось, что в районах у гумкоридора собралось много местных жителей, желающих покинуть Восточную Гуту, однако боевики не дают им выйти, несмотря на достигнутые ранее соглашения. 7 и 8 марта под обстрелами террористов погибло более 100 человек.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня.

Москва неоднократно призывала страны, имеющие влияние на боевиков, проконтролировать соблюдение перемирия.

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