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МИД Сирии обвинил Запад в игнорировании применения химоружия боевиками

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Фото: Global Look Press/Edlib
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Запад до сих пор игнорирует факт применения химического оружия террористами в Сирии, несмотря на все доказательства. С таким заявлением выступил замглавы МИДа Сирии Фейсал Макдад.

«Некоторые западные страны до сих пор не желают признать факта использования НВФ (незаконными вооруженными формированиями. –– iz.ru) химического оружия на территории Сирии, несмотря на наличие документов, доказывающих это», –– цитирует замминистра «РИА Новости».

Он подчеркнул, что у боевиков большие запасы отравляющих химических веществ, но Запад закрывает на это глаза.

«Мы обнаружили большие объемы химических веществ в районах, находившихся под контролем боевиков. При этом результаты из расследований не указывают на то, кто применял химоружие. В них только говорится, что это были не боевики», –– посетовал Микдад.

7 марта организация «Белые каски» обвинила сирийское правительство в использовании химоружия в Восточной Гуте, не приведя доказательств. 

С аналогичными обвинениями в адрес Дамаска ранее обрушивались США.

Россия в свою очередь подчеркивала, что подобные заявления опираются на слухи из соцсетей и свидетельства террористов.

Ранее 10 марта Микдад сообщил, что боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку с целью обвинить в ней правительственные силы Сирии.

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