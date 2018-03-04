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Асад: Запад использует тему химоружия для авиаударов по армии Сирии

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Тема с использованием химического оружия в Сирии используется в качестве повода для нанесения ударов по правительственной армии. С таким заявлением выступил президент САР Башар Асад.

«Тема химического оружия стала одним из терминов западного словаря лжи. Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии», — приводит «РИА Новости» слова главы государства.

Асад также обвинил международную коалицию во главе с США в поддержке террористов, в том числе боевиков запрещенных в РФ группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

Как писал портал iz.ru, западные государства, в том числе США, неоднократно обвиняли Сирию в использовании химоружия несмотря на то, что все запасы Дамаска были уничтожены. Это, в частности, подтверждали специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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