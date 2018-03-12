Прямой эфир

Франция предложила контролировать прекращение огня в Восточной Гуте

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция предложила создать механизм контроля над режимом прекращения огня в пригороде сирийского Дамаска Восточной Гуте. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Франсуа Делаттр.

По его словам, Франция намерена добиваться создания сильного механизма мониторинга, который на постоянной основе будет следить за выполнением режима прекращения огня в Восточной Гуте, а также эффективностью доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации.

Также Делаттр отметил, что принятая 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюция 2401 предусматривает прекращение огня на всей территории Сирии. Он приветствовал усилия организации в данном направлении и уточнил, что особую ответственность несет Россия, которая должна задействовать всё свое влияние на Дамаск и положить конец противостоянию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Восточной Гуте началось открытое противостояние между различными группировками боевиков после требования о размежевании «Фейлак ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) для дальнейшего обсуждения их вывода из района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 50 мирных жителей за ночь вышли из Восточной Гуты
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Боевики могут отпустить мирных жителей в обмен на выход из Восточной Гуты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017