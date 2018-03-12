Франция предложила контролировать прекращение огня в Восточной Гуте

Франция предложила создать механизм контроля над режимом прекращения огня в пригороде сирийского Дамаска Восточной Гуте. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Франсуа Делаттр.

По его словам, Франция намерена добиваться создания сильного механизма мониторинга, который на постоянной основе будет следить за выполнением режима прекращения огня в Восточной Гуте, а также эффективностью доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации.

Также Делаттр отметил, что принятая 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюция 2401 предусматривает прекращение огня на всей территории Сирии. Он приветствовал усилия организации в данном направлении и уточнил, что особую ответственность несет Россия, которая должна задействовать всё свое влияние на Дамаск и положить конец противостоянию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Восточной Гуте началось открытое противостояние между различными группировками боевиков после требования о размежевании «Фейлак ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) для дальнейшего обсуждения их вывода из района.