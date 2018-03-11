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Более 50 мирных жителей за ночь вышли из Восточной Гуты

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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В ночь на воскресенье, 11 марта, состоялся первый организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты: 52 человека смогли покинуть населенный пункт Мисраба через гуманитарный коридор. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

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«Сегодня из Восточной Гуты выведены 52 мирных жителя, из них 26 — дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская», — цитирует Золотухина агентство ТАСС.

Он отметил, что жители поблагодарили сирийских военных и представителей ЦПВС.

«При боевиках мы жили в страхе, были очень тяжелые условия. Они взвинтили цены на продовольствие, ввели жесткий режим существования — за малейшую провинность можно было лишиться головы. Сейчас Мисрабу заняла сирийская армия. Теперь там всё стабильно», — сказал один из мирных жителей.

10 марта почти 248 беженцев смогли вернуться в свои дома в провинциях Хомс, Дамаск и Дейр-эз-Зор. Также сирийской армии удалось освободить 60 заложников из Восточной Гуты.

Ранее 11 марта Золотухин сообщил, что террористы в Восточной Гуте рассматривают возможность вывести из региона несколько десятков мирных жителей в обмен на разрешение выйти самим вместе с семьями. 9 марта регион покинули 13 безоружных боевиков, под гарантии безопасности российской стороны их перевезли в зону деэскалации «Идлиб» провинции Хама. 

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