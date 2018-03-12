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В Восточной Гуте начались столкновения между боевиками

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Фото: REUTERS/SANA
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Открытое противостояние между различными группировками боевиков началось в Восточной Гуте, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, столкновения между боевиками начались после требования о размежевании «Фейлак Ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) для дальнейшего обсуждения их вывода из района.

«На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий», — приводит слова Золотухина РИА «Новости».

В понедельник в Восточной Гуте стартовала 14-я по счету гуманитарная пауза для выхода мирных жителей и боевиков, работают два гуманитарных коридора — в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между странами – гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

По словам президента Сирии Башара Асада, военная операция против террористов в анклаве Восточная Гута будет продолжена.

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