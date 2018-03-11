Боевики из Восточной Гуты выпустили по Дамаску семь мин

Террористы из Восточной Гуты выпустили за сутки по Дамаску семь мин. В результате обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки по Дамаску и его окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено семь мин. Разрушений и раненых нет», — цитирует его ТАСС.

По словам генерала, боевики ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска и его пригородов.

Евтушенко добавил, что по гумкоридору в районе Мухайям Аль-Вафедин Восточную Гуту покинули 52 мирных жителя, в том числе 26 детей.

Ранее 11 марта сообщалось, что в результате минометного обстрела боевиками пригорода Дамаска Джараманы погиб ребенок.