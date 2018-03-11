При обстреле боевиками пригорода Дамаска погиб ребенок

Минометные снаряды, выпущенные террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), разорвались вечером 10 марта в предместье Дамаска Джарамана.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении, одна из мин упала на улице Хомси, где погибла девочка и еще четыре человека получили ранения.

Боевики подвергли обстрелу окраину Дахият-эль-Асад, где разорвалось 14 снарядов. Оттуда сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и ранении девяти при минометном обстреле боевиками Дамаска.