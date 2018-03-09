Прямой эфир

Женщина и ребенок погибли в результате минометного обстрела Дамаска боевиками

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина и ребенок погибли в результате минометного обстрела Дамаска боевиками в пятницу, 9 марта. Об этом сообщило сирийское национальное агентство SANA.

Сирийская полиция также заявила еще о двух раненых женщинах и ребенке, сообщает «РИА Новости».

6 марта начальник российского Центра примирения враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы за 10 суток боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибло 13 человек, 135 ранены, из них трое детей.

По его словам, террористы открывают огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ранения при обстреле Дамаска боевиками получили девять человек
Боевики помешали Дамаску доставить гумпомощь в Восточную Гуту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017