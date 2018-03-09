Женщина и ребенок погибли в результате минометного обстрела Дамаска боевиками в пятницу, 9 марта. Об этом сообщило сирийское национальное агентство SANA.

Сирийская полиция также заявила еще о двух раненых женщинах и ребенке, сообщает «РИА Новости».

6 марта начальник российского Центра примирения враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы за 10 суток боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибло 13 человек, 135 ранены, из них трое детей.

По его словам, террористы открывают огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия.