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Террористы убили 13 человек во время обстрелов Дамаска

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Начальник российского Центра примирения враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что ситуация в сирийской Восточной Гуте остается напряженной из-за того, что террористы продолжают нарушать режим прекращения огня.

«За последние 10 суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибло 13 человек, ранены 135, из них трое детей», — заявил Евтушенко.

По его словам, террористы открывают огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия. Также 10 человек погибли и 49 были ранены при обстреле 5 марта боевиками госпиталя Тишрин в сирийском населенном пункте Дахийят Аль-Асад, уточняется в сообщении.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии, которая предусматривает полное прекращение боевых действий в Восточной Гуте на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению. Несмотря на это, боевики продолжают обстрелы.

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