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Командиром экипажа разбившегося в Сирии Ан-26 был летчик 1-го класса

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Фото: TASS/Zuma/Anatolii Stepanov
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Командиром разбившегося в Сирии Ан-26 был летчик первого класса. Налет экипажа на данном типе самолета составлял более 3 тыс. часов, заявили в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, метеоусловия при посадке военно-транспортного самолета на аэродром Хмеймим были простыми. Ан-26 пилотировал летчик первого класса.

Ранее стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники, всего 39 человек. В Минобороны сообщили, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

Российский транспортный самолет разбился при заходе на посадку 6 марта, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, причиной падения могла стать техническая неисправность.

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