Путин соболезнует родным погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии. Российский лидер передал слова поддержки через министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,

«Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — сказал он.

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 32 человека, все они погибли.

По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность. Военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.