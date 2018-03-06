Росавиация выявила нарушения при проверке «Саратовских авиалиний»

Комиссия Росавиации выявила ряд нарушений летом 2017 года при проверке авиакомпании «Саратовские авиалинии», чей самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал 78.

Отмечается, что из 82 сотрудников компании 22 пилота, командира воздушных судов и бортинженера не имели права приближаться к самолетам. У многих из них были просрочены летные свидетельства. Например, восемь командиров воздушных судов не продлевали лицензии с 2014 года.

Кроме того, смены пилотов авиакомпании вопреки авиационным правилам длились более 12 часов, иногда достигая 22 часов. Сотрудники авиакомпании не проходили дополнительные медосмотры, если за одну смену пилоту приходилось выполнять более одного рейса.

На основании этих данных был сделан вывод о неспособности «Саратовских авиалиний» осуществлять безопасные перевозки. Комиссия Росавиации рекомендовала ввести ограничения на деятельность компании.

11 февраля в Подмосковье через несколько минут после взлета из Домодедово потерпел крушение пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». В катастрофе погиб 71 человек — пассажиры и члены экипажа.

По предварительным данным, самолет взорвался после удара о землю. До падения у него повреждений не было.