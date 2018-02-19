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Пилот смоделировал ситуацию на борту разбившегося самолета Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Профессиональный пилот Михаил Павлов смоделировал варианты развития ситуации на борту самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. Для этого был использован симулятор самолета Boeing 737, сообщает «Пятый канал».

Как уточняют журналисты, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что пилоты Ан-148 перед полетом не включили обогрев приемников полного давления (ППД), благодаря которым определяется скорость воздушного судна. В результате это привело к замерзанию датчиков и неверным показаниям скорости.

На то, чтобы обнаружить проблему, найти нужную инструкцию и приступить к устранению сбоя на симуляторе, у пилота ушло несколько минут. В реальной ситуации у экипажа не было так много времени. По словам пилота, справиться с проблемой можно было увеличив скорость самолета, но пилоты Ан-148 приняли решение снижаться. 

Ранее 18 февраля авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла опубликованную в СМИ информацию о якобы просроченном медицинском заключении командира разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. 

Судно потерпело крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. 

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