Пилот смоделировал ситуацию на борту разбившегося самолета Ан-148

Профессиональный пилот Михаил Павлов смоделировал варианты развития ситуации на борту самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. Для этого был использован симулятор самолета Boeing 737, сообщает «Пятый канал».

Как уточняют журналисты, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что пилоты Ан-148 перед полетом не включили обогрев приемников полного давления (ППД), благодаря которым определяется скорость воздушного судна. В результате это привело к замерзанию датчиков и неверным показаниям скорости.

На то, чтобы обнаружить проблему, найти нужную инструкцию и приступить к устранению сбоя на симуляторе, у пилота ушло несколько минут. В реальной ситуации у экипажа не было так много времени. По словам пилота, справиться с проблемой можно было увеличив скорость самолета, но пилоты Ан-148 приняли решение снижаться.

Ранее 18 февраля авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла опубликованную в СМИ информацию о якобы просроченном медицинском заключении командира разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

Судно потерпело крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.