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Расследование крушения Ан-148 переходит в новую фазу

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России
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Расследование авиакатастрофы Ан-148 в Раменском районе Подмосковья переходит к следующему этапу, где все собранные ранее данные предстоит систематизировать и подвергнуть анализу.

На данный момент наиболее вероятной причиной крушения самолета называется сбой в работе бортовых индикаторов скорости. Однако само расследование еще не окончено. Теперь комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) систематизирует собранный материал, подвергнет его анализу, а также выполнит расчет траектории движения Ан-148 и построит трехмерную посекундную реконструкцию полета.

Также комиссии предстоит проанализировать действия пилотов и авиадиспетчеров с целью изучения человеческого фактора. Окончательный отчет будет сформирован на основе заключений летной, инженерно-технической и административной подкомиссий.

«Работу комиссии облегчает тот факт, что собрано большое количество материалов. Информация с бортовых черных ящиков не пострадала. Есть хорошие данные речевого самописца. Теперь самое важное — свести всю информацию в единую синхронизированную модель», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крушение Ан-148 расследуют с помощью трехмерной реконструкции

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