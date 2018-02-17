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Более 4,7 тыс. обломков Ан-148 отправлены на экспертизу МАК

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Свыше 4,7 тыс. обломков разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148 доставили в Летно-исследовательский институт имени Громова (ЛИИ). Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

По словам главы ведомства Владимира Пучкова, МЧС в настоящее время проводит перегруппировку спасателей, задействованных в поисковых операциях на месте крушения Ан-148. 

«Проводим перегруппировку сил и средств. Поисковые мероприятия продолжаем, продолжаем и выполнение всего комплекса задач, которые решает система МЧС России и другие службы, работающие в режиме чрезвычайной ситуации», — приводит его слова «Интерфакс»

Как отмечает агентство, Пучков также поручил подготовить предложения по транспортировке погибших к местам захоронения. Он призвал сотрудников МЧС привлекать к процессу специалистов соцзащиты, Роструда и комплексных медицинских бригад.

Как писал портал iz.ru, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они стали жертвами авиакатастрофы.

Как сообщал портал iz.ru, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на основе расшифрованных данных черных ящиков разбившегося Ан-148 назвал возможной причиной аварии обледенение приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов.

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