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Авиакомпания опровергла информацию о непрофессионализме пилотов Ан-148

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Информация о том, что пилоты разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 не имели профессионального образования, не соответствует действительности, говорится в официальном заявлении авиакомпании «Саратовские авиалинии».

«Нам больно читать и видеть, когда человеческое горе становится темой очередной лживой «сенсации», — отмечается в сообщении.

Командир разбившегося самолета Валерий Губанов окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище им. М.М. Расковой. Его общий налет составлял 5099 часов, на Ан-148 — 2147 часов.

Второй пилот Сергей Гамбарян окончил Южно-Уральский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Общий налет — 812 часов, на Ан-148 — 672 часа.

В сообщении подчеркивается, что пилоты проходили все необходимые тренинги и программы, позволяющие реагировать на нештатные ситуации.

«Убедительно просим СМИ не пользоваться непроверенными данными, слухами, предположениями пользователей социальных сетей», — резюмировали в авиакомпании.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

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